Лыжники должны пройти а км. Они идут со скоростью x км ч. составьте формулу для вычеления расстояния s которое останется пройти лыжникам через t ч

Алгебра

Лыжники должны пройти а км. Они идут со скоростью x км ч. составьте формулу для вычеления расстояния s которое останется пройти лыжникам через t ч

Автор: Гость