Лыжники должны пройти а км. Они идут со скоростью x км ч. составьте формулу для вычеления расстояния s которое останется пройти лыжникам через t ч
Алгебра
Лыжники должны пройти а км. Они идут со скоростью x км ч. составьте формулу для вычеления расстояния s которое останется пройти лыжникам через t ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A / x = t 7777777777777777777777777777777
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