Лыжники должны пройти а км. Они идут со скоростью x км ч. составьте формулу для вычеления расстояния s которое останется пройти лыжникам через t ч

Алгебра
Лыжники должны пройти а км. Они идут со скоростью x км ч. составьте формулу для вычеления расстояния s которое останется пройти лыжникам через t ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A / x = t 7777777777777777777777777777777
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С 10 №3 Догадайся, какие буквы исчезли. Впиши их.
Ответить
Литература
Сочинение по литературе на тему ,,Положительные и отрицательные герои комедии Фонвизина Недоросль"
Ответить
Математика
В первый день почтальон забирал с почты 800 писем, во второй 1000 писем, а в третий ден?? он забрал некоторое количество пакетов в которых находило...
Ответить
Окружающий мир
Найдите пожалуйсто на физической карту реку 1) как она называется 2)в какой част?? России она находится 3)по какой местности она протекает ...
Ответить
Русский язык
Фразеологизма к слово сочетаню много получать
Ответить