Фразеологизма к слово сочетаню много получать
Русский язык
Фразеологизма к слово сочетаню много получать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень мало - кот наплакал очень много - куры не клюют очень медленно - черепашьим шагом очень быстро - сломя голову
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