Фразеологизма к слово сочетаню много получать

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Фразеологизма к слово сочетаню много получать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень мало - кот наплакал очень много -  куры не клюют очень медленно -  черепашьим шагом очень быстро -  сломя голову
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