Прочитай стихотворение Н.Антонова. Представь себе картину сегодняшнего дня. Совп??дает ли она с той, что описана в стихотворении? Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то....
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Прочитай стихотворение Н.Антонова. Представь себе картину сегодняшнего дня. Совп??дает ли она с той, что описана в стихотворении? Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то. Выкрасил леса, Стали отчего-то. Ниже небеса. Ярче запылали .Кисточки рябины, Все цветы увяли, Лишь свежа полынь. Я спросил у папы: - Что случилось вдруг? И ответил папа: - Это осень, друг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова с нулевыми окончаниями: 1)Выкрасил 2)Лишь 3)Полынь 4)Спросил 5)Осень 6)Друг Картина совпадает с сегодняшним днём,по моему городу :)
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