Прочитай стихотворение Н.Антонова. Представь себе картину сегодняшнего дня. Совп??дает ли она с той, что описана в стихотворении? Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то....

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Прочитай стихотворение Н.Антонова. Представь себе картину сегодняшнего дня. Совп??дает ли она с той, что описана в стихотворении? Найди слова с нулевым окончанием Выпиши их. обозначь окончание и основу. Жёлтой краской кто то. Выкрасил леса, Стали отчего-то. Ниже небеса. Ярче запылали .Кисточки рябины, Все цветы увяли, Лишь свежа полынь. Я спросил у папы: - Что случилось вдруг? И ответил папа: - Это осень, друг.

Автор: Гость