Соотнесите города и страны: А) Германия; Б) Франция; В) Италия; Г) Австрийская ??мперия; 1. Париж 2. Вена 3. Прага 4. Берлин 5. Франкфурт; 6. Милан; 7. Рим.

История

Соотнесите города и страны: А) Германия; Б) Франция; В) Италия; Г) Австрийская ??мперия; 1. Париж 2. Вена 3. Прага 4. Берлин 5. Франкфурт; 6. Милан; 7. Рим.

Автор: Гость