Соотнесите города и страны: А) Германия; Б) Франция; В) Италия; Г) Австрийская ??мперия; 1. Париж 2. Вена 3. Прага 4. Берлин 5. Франкфурт; 6. Милан; 7. Рим.
История
Соотнесите города и страны: А) Германия; Б) Франция; В) Италия; Г) Австрийская ??мперия; 1. Париж 2. Вена 3. Прага 4. Берлин 5. Франкфурт; 6. Милан; 7. Рим.
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1. Париж - Франция 2. Италия - Рим, Милан 3. Германия - Берлин
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