Радиус внутреннего круга равен 16м,а радиус внешнего круга в 5м больше. найти площа??ь кольца
Математика
Радиус внутреннего круга равен 16м,а радиус внешнего круга в 5м больше. найти площа??ь кольца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(внешнего) = pi*25 S(вннутреннего) = pi*9 S = S(внешнего) - S(вннутреннего) = 16*pi Следовательно радиус = 4
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