Радиус внутреннего круга равен 16м,а радиус внешнего круга в 5м больше. найти площа??ь кольца

Математика
Радиус внутреннего круга равен 16м,а радиус внешнего круга в 5м больше. найти площа??ь кольца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(внешнего) = pi*25 S(вннутреннего) = pi*9 S = S(внешнего) - S(вннутреннего) = 16*pi Следовательно радиус = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Аквариумнын колеми 64дм куб. Онын 8/1болигине су куйылган. Аквариумдагы судын колем??н есептеп шыгар?
Ответить
Русский язык
Чему мы рады?(летнее солнце) 2)откуда мы слышим птичье пение?(ближнее дерево) 3)чего ??е оказалось в сумке?(красный зонт) определите подежи выделит...
Ответить
Русский язык
Сделайте плиз задание по русскому
Ответить
Физика
Сколько будет длится падение если тело упало с высоты 19,6 метров
Ответить
Русский язык
Помогите!!!20 баллов даюююю!!! 1.выполните лексический анализ выделенного слова. 2.н??йдите в тексте сравнения. чем они выражены ? 3.какая тема ...
Ответить