Помогите!!!20 баллов даюююю!!! 1.выполните лексический анализ выделенного слова. 2.н??йдите в тексте сравнения. чем они выражены ? 3.какая тема затронута автором? какого его мнение по данной проблеме? что вы об этом думаете, 6....
Русский язык
Помогите!!!20 баллов даюююю!!! 1.выполните лексический анализ выделенного слова. 2.н??йдите в тексте сравнения. чем они выражены ? 3.какая тема затронута автором? какого его мнение по данной проблеме? что вы об этом думаете, 6.выпишите из текста слова,соответствующие орфограммам:1) проверяемая гласная в корне 2)непроверяемая гласная в корне
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Гость:
Тут не 20 а 10 баллов поэтому как я отвечу?
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