Помогите!!!20 баллов даюююю!!! 1.выполните лексический анализ выделенного слова. 2.н??йдите в тексте сравнения. чем они выражены ? 3.какая тема затронута автором? какого его мнение по данной проблеме? что вы об этом думаете, 6....

Русский язык

Помогите!!!20 баллов даюююю!!! 1.выполните лексический анализ выделенного слова. 2.н??йдите в тексте сравнения. чем они выражены ? 3.какая тема затронута автором? какого его мнение по данной проблеме? что вы об этом думаете, 6.выпишите из текста слова,соответствующие орфограммам:1) проверяемая гласная в корне 2)непроверяемая гласная в корне

Автор: Гость