Самая длиный мост в россии построен через волгу в городе саратов его длина 12 763м В ??итае есть мост через морской пролив длиной 36 км На сколько мост длинее китайский

Математика
Самая длиный мост в россии построен через волгу в городе саратов его длина 12 763м В ??итае есть мост через морской пролив длиной 36 км На сколько мост длинее китайский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 000 - 12 763= 23 237. Ответ:  на 23 237 метров, или на 23 километра 237 метров
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