Самая длиный мост в россии построен через волгу в городе саратов его длина 12 763м В ??итае есть мост через морской пролив длиной 36 км На сколько мост длинее китайский

Математика

Самая длиный мост в россии построен через волгу в городе саратов его длина 12 763м В ??итае есть мост через морской пролив длиной 36 км На сколько мост длинее китайский

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