Помогите решить старинную задачу пожалуйста.

Математика
Помогите решить старинную задачу пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 ц ржи = х - 80 руб 20 ц ржи = х + 110 руб 5 ц ржи = 80 - (-110) 5 ц ржи = 190 руб 15 ц ржи = 190 руб * 3 15 ц ржи = 570 руб Лошадь стоит 570 + 80 =  650 рублей
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