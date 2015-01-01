На футбольном матче присутствовали 15936 человек 2105 из них уплатили за вход по 125 руб. 4731 150 руб. остальные по 35 Найдите сумму выручки От продажи билетов на этот матч?
Математика
На футбольном матче присутствовали 15936 человек 2105 из них уплатили за вход по 125 руб. 4731 150 руб. остальные по 35 Найдите сумму выручки От продажи билетов на этот матч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2105*125=263125 4731*150=709650 (15936-2015-4731)*35=321650 263125+709650+321650=1294425 проверь расчеты на калькуляторе вдруг скосил
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