В одном из старинных документов говориться:Но как славянское племя...не разумело писаний,изложенных на языке греческом,то святые мужи находили в этом велечайшее бедствие. О каких святых мужах идёт речь? .... Думаю кто в 6 кл...

История
В одном из старинных документов говориться:Но как славянское племя...не разумело писаний,изложенных на языке греческом,то святые мужи находили в этом велечайшее бедствие. О каких святых мужах идёт речь? .... Думаю кто в 6 классе,знает это задание :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-видимому речь о Кирилле и Мефодии, которые состави славянскую азбуку. Мы до сих пор пользуемся кириллицей. А до того славяне не имели письменности никакой. Неграмотные, они, не могли читать Священное писание и его толкование
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