В одном из старинных документов говориться:Но как славянское племя...не разумело писаний,изложенных на языке греческом,то святые мужи находили в этом велечайшее бедствие. О каких святых мужах идёт речь? .... Думаю кто в 6 кл...

Гость: Гость:

По-видимому речь о Кирилле и Мефодии, которые состави славянскую азбуку. Мы до сих пор пользуемся кириллицей. А до того славяне не имели письменности никакой. Неграмотные, они, не могли читать Священное писание и его толкование