Спекотного літнього дня хлопець і дівчинка були одягнені в бавовняний одяг. Чому ??івчинка почувається комфортно?

Физика
Спекотного літнього дня хлопець і дівчинка були одягнені в бавовняний одяг. Чому ??івчинка почувається комфортно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да просто - синтетическая одежда плохо пропускает влагу (пот), а хлопчатобумажная - хорошо! Физика рекомендует: ходите в натуральной одежде, а не в синтетике
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