Установите последовательность событий французской революции: А) Создание Люксе??бургской комиссии; Б) избрание Луи-Наполеона президентом; В) роспуск Национальных мастерских; Г) подавление восстания рабочих Парижа; Д) сверж...

История

Установите последовательность событий французской революции: А) Создание Люксе??бургской комиссии; Б) избрание Луи-Наполеона президентом; В) роспуск Национальных мастерских; Г) подавление восстания рабочих Парижа; Д) свержение королевской власти.

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