Установите последовательность событий французской революции: А) Создание Люксе??бургской комиссии; Б) избрание Луи-Наполеона президентом; В) роспуск Национальных мастерских; Г) подавление восстания рабочих Парижа; Д) сверж...

История
Установите последовательность событий французской революции: А) Создание Люксе??бургской комиссии; Б) избрание Луи-Наполеона президентом; В) роспуск Национальных мастерских; Г) подавление восстания рабочих Парижа; Д) свержение королевской власти.
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Гость:
Д свержение королевской властигвба
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