Мурманская область обозначена на карте какой цифрой
География
Мурманская область обозначена на карте какой цифрой
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Цифрами обозначены: 1. Печенгский район2. Кольский район3. г. Мурманск4. г. Полярный5. г. Североморск6. Ковдорский район7. г. Мончегорск8. г. Оленегорск9. Ловозерский р-н10. г. Кандалакша11. г. Полярные Зори12. г. Апатиты13. г. Кировск14. Терский район
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