Мурманская область обозначена на карте какой цифрой

Гость: Гость:

Цифрами обозначены: 1. Печенгский район2. Кольский район3. г. Мурманск4. г. Полярный5. г. Североморск6. Ковдорский район7. г. Мончегорск8. г. Оленегорск9. Ловозерский р-н10. г. Кандалакша11. г. Полярные Зори12. г. Апатиты13. г. Кировск14. Терский район