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Сравнить 4 метра 500см
Математика
Сравнить 4 метра 500см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500см больше. 4 метра это 400 см
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