Как охарактеризовать англию второй половины 19 века по плану

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К концу 19 века в Англии наметилось замедление темпов развития промышленности, связано это было с усиленным вывозом капитала из страны. Английские предприниматели и банкиры предпочитали вкладывать капиталы в страны, где дешевле было сырье и рабочие руки. Вывоз капитала давал прибыль, в пять раз превышавшую доход от внешней торговли. Деньги стали значить больше, чем национальные интересы. Отечественная промышленность приходила в упадок, так как часто не имела средств для обновления устаревшего оборудования. Стала снижаться и конкурентноспособность английских товаров. Сложным оставалось и положение в сельском хозяйстве - фермы, которые брали в аренду земли у лендлордов, не могли конкурировать с потоком сравнительно дешевого продовольствия, которое шло в страну из колоний. Смерть королевы Виктории подвела черту под 64-летним царствованием. Закончилась Викторианская эпоха - эпоха наивысшего расцвета страны и имперского величия. Конец 19 - начало 20 веков это время, когда в стране активно шел процесс модернизации, который затронул политику, экономику и общество. В Англии развивался монополистический капитализм, создавалась система социальных реформ. Борьба за сохранение и расширение колониальной империи, за международный престиж подвела Великобританию к порогу мировой войны.