Рухаючись рівномірно прямолінійно,тіло за 10с пройшло 200 см .за скільки годин це ті??о,рухаючись із тією ж швидкістю й у тому ж напрямку, пройде шлях 36км?

Физика

Рухаючись рівномірно прямолінійно,тіло за 10с пройшло 200 см .за скільки годин це ті??о,рухаючись із тією ж швидкістю й у тому ж напрямку, пройде шлях 36км?

Автор: Гость