Рухаючись рівномірно прямолінійно,тіло за 10с пройшло 200 см .за скільки годин це ті??о,рухаючись із тією ж швидкістю й у тому ж напрямку, пройде шлях 36км?

Физика
Рухаючись рівномірно прямолінійно,тіло за 10с пройшло 200 см .за скільки годин це ті??о,рухаючись із тією ж швидкістю й у тому ж напрямку, пройде шлях 36км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно найти скорость. V=S/t V=2м÷10с=0.2 м/с ( я все перевожу в метры и секунды ) находим время. t=36000м÷0.2м/с=180000с или же 50 часов вроде все верно)
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