Окружающий мир 3 класс рабочая тетрадь плешаков стр26 иследуем продукты на содержания крахмала

Окружающий мир
Окружающий мир 3 класс рабочая тетрадь плешаков стр26 иследуем продукты на содержания крахмала
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картошка + лук- перец ,,стручковый"- хлеб,,белый"+
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