Срочно!!!Помогите пожалуйста! Выберите варианты предложений,осложненных обращением.Выбрать несколько 1)Ты придешь сегодня ко мне? 2)Лина такая молодец! 3)О Волга ,как прекрасна ты! 4)Мама позвала меня обедать. 5)Да ты,кра...

Русский язык
Срочно!!!Помогите пожалуйста! Выберите варианты предложений,осложненных обращением.Выбрать несколько 1)Ты придешь сегодня ко мне? 2)Лина такая молодец! 3)О Волга ,как прекрасна ты! 4)Мама позвала меня обедать. 5)Да ты,красавица,проснулась! помогите срочно нужно!!!)))
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