Срочно!!!Помогите пожалуйста! Выберите варианты предложений,осложненных обращением.Выбрать несколько 1)Ты придешь сегодня ко мне? 2)Лина такая молодец! 3)О Волга ,как прекрасна ты! 4)Мама позвала меня обедать. 5)Да ты,кра...
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Срочно!!!Помогите пожалуйста! Выберите варианты предложений,осложненных обращением.Выбрать несколько 1)Ты придешь сегодня ко мне? 2)Лина такая молодец! 3)О Волга ,как прекрасна ты! 4)Мама позвала меня обедать. 5)Да ты,красавица,проснулась! помогите срочно нужно!!!)))
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