Сочинение про храм 8 класс

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Собор Василия Блаженного не только главный храм Красной площади, но и символ всей России. Он построен в 1555-1561 годах по указу Ивана Грозного в честь взятия Казанского ханства. Штурм Казани начался 1 октября 1552 года, в праздник Покрова Божией Матери, поэтому "официальное" название храма - храм Покрова Божией Матери. Собор представляет собой симметричный ансамбль из восьми церквей, окружающих центральную церковь, увенчанную шатром. Каждая из восьми церквей названа в честь святого, в чей день произошло то или иное значимое событие казанских походов Ивана Грозного. Центральная посвящена празднику Покрова Божией Матери, давшему название всему храму. Церкви увенчаны нарядными куполами-луковками. Всего в соборе девять иконостасов, в которых находится около 400 икон XVI-XIX веков. Стены собора украшены фресками. Также там можно полюбоваться портретной и пейзажной живописью, церковной утварью. Среди особо ценных экспонатов - потир XVII века, принадлежавший царю Алексею Михайловичу. С собором связано множество легенд. Первоначально на этом месте стоял белокаменный храм, где был похоронен почитаемый в Москве юродивый Василий Блаженный. Якобы он сам собирал деньги на будущий собор, приносил их на Красную площадь и бросал через правое плечо. Эти монеты так и лежали на земле неприкосновенными, пока юродивый перед смертью не отдал их Ивану Грозному на строительство собора. Зодчими, построившими собор, летопись указывает неких Барму и Постника Яковлева. Однако есть теория, что на самом деле существовал один мастер - Иван Яковлевич Барма, прозванный Постником за приверженность строгому посту. Известна легенда, будто увидев чудный храм, Иван Грозный повелел ослепить мастеров, чтобы они не повторили больше нигде свой шедевр. Но это, скорее, миф, так как и в дальнейшем имя Постника встречается в летописях в связи с созданием других замечательных архитектурных памятников.