Срстав ряд из пятих чисел по такому правилу:первое число -2,второе-3,а каждоеследую??ее число равносумме двух предыдущих.

Математика

Срстав ряд из пятих чисел по такому правилу:первое число -2,второе-3,а каждоеследую??ее число равносумме двух предыдущих.

Автор: Гость