Срстав ряд из пятих чисел по такому правилу:первое число -2,второе-3,а каждоеследую??ее число равносумме двух предыдущих.
Математика
Срстав ряд из пятих чисел по такому правилу:первое число -2,второе-3,а каждоеследую??ее число равносумме двух предыдущих.
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Гость:
2 3 5 8 13 21. вот и все
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