Решите пример (320:8-30):2+(578:17+87):11 по действиям
Математика
Решите пример (320:8-30):2+(578:17+87):11 по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320:8=40 2)40-30=10 3)578:17=34 4)34+87=121 5)10:2=5 6)121:11=11 7)5+11=16
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