В чем заключалась деятельность холопов

Гость: Гость:

Холопы занимались исполнением приказов своего хозяина по бытовой части. Это могла быть уборка, работа на земельных участках и многое другое. По сути своей, холоп - это раб. Но даже холоп мог быть более уважаем, чем обычный свободный человек, если хозяин его был сам уважаем в обществе.