В чем заключалась деятельность холопов

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В чем заключалась деятельность холопов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холопы занимались исполнением приказов своего хозяина по бытовой части. Это могла быть уборка, работа на земельных участках и многое другое. По сути своей, холоп - это раб. Но даже холоп мог быть более уважаем, чем обычный свободный человек, если хозяин его был сам уважаем в обществе.
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