7х-(х+3)=3(2-1) срочно у меня контрошка
Алгебра
7х-(х+3)=3(2-1) срочно у меня контрошка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-x-3=6-3 6x=6 x=1 1qqqqqqqqqqqq
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