1)в одной вазе 5 апельсинов сколько апельсинов в трех таких вазах? 2)Сколько концов ?? трех с половиной палок? помогите пожалуйста сколько концов у трех с половиной палок

Математика
1)в одной вазе 5 апельсинов сколько апельсинов в трех таких вазах? 2)Сколько концов ?? трех с половиной палок? помогите пожалуйста сколько концов у трех с половиной палок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5 Апельсинов в 3-ёх вазах,значит 5+5+5=15 (апельсинов) 2)Три с половиной палки-это 3,5 концов
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