1)в одной вазе 5 апельсинов сколько апельсинов в трех таких вазах? 2)Сколько концов ?? трех с половиной палок? помогите пожалуйста сколько концов у трех с половиной палок

Математика

1)в одной вазе 5 апельсинов сколько апельсинов в трех таких вазах? 2)Сколько концов ?? трех с половиной палок? помогите пожалуйста сколько концов у трех с половиной палок

Автор: Гость