1)в одной вазе 5 апельсинов сколько апельсинов в трех таких вазах? 2)Сколько концов ?? трех с половиной палок? помогите пожалуйста сколько концов у трех с половиной палок
Математика
1)в одной вазе 5 апельсинов сколько апельсинов в трех таких вазах? 2)Сколько концов ?? трех с половиной палок? помогите пожалуйста сколько концов у трех с половиной палок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5 Апельсинов в 3-ёх вазах,значит 5+5+5=15 (апельсинов) 2)Три с половиной палки-это 3,5 концов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика