Помогите плис. Физика тест

Физика
Помогите плис. Физика тест
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) a=(V-V0)/t=(2-(-1)/6=0,5 м/с2 ответ 3 6) a-(5-0)/5=1 м/с2   Vx=t ответ 2 8) Va=(3-1)/8=0,25 км/ч    Vб=(3-0)/(8-4)=0,75 км/ч x1=1+0,25*6=2,5 км     x2=0,75*6=4,5 км   S=4,5-2,5=2 км А- 2 км ответ 2  Б-3 км ответ 3
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