Решить уравнение √х^3+5х^2+4х=2√х

Математика
Решить уравнение √х^3+5х^2+4х=2√х
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Гость:
Под корнем дискриминант только убрать один х
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