Бетонная плита объемом 2,5 квадрат кубических метров имеет массу 4,75 тонны Каков об??ем плиты из такого же бетона если ее масса равна 6,65 тонн

Математика

Бетонная плита объемом 2,5 квадрат кубических метров имеет массу 4,75 тонны Каков об??ем плиты из такого же бетона если ее масса равна 6,65 тонн

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