Бетонная плита объемом 2,5 квадрат кубических метров имеет массу 4,75 тонны Каков об??ем плиты из такого же бетона если ее масса равна 6,65 тонн
Математика
Бетонная плита объемом 2,5 квадрат кубических метров имеет массу 4,75 тонны Каков об??ем плиты из такого же бетона если ее масса равна 6,65 тонн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО 2,5² м³ = 6,25 м³ Составляем пропорцию 6,25 м³ : 4,75 т = Х м³ : 6,65 т Решаем пропорцию Х = 6,25*6,65/4,75 = 41,5625 : 4,75 = 8,75 м³ - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Членов опричного двора 1.Афанасий Ордин-Нащокин 2.Борис Годунов 3.Алексей Адашев 4.Нил Сорский 5,Малюта Скуратов Помогите Пожалуйстаа!!
Информатика
Какие из этих устройств относятся к системному блоку компьютера:мышь,процессор,ц??фровая камера , внутренняя память,дисководы,материнская плата ?