Описать любой сплав по химии
Химия
Описать любой сплав по химии
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Медь — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, сатомным номером 29. Обозначается символом Cu (лат. Cuprum). Простое вещество медь — это пластичный переходный металлзолотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор широко используется человеком.
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