Даны точки A(1;2), B(-3;0), C(4;-2). определите координаты точки D так, чтобы выполнялось рав??нство: 1) АВ=СD; 2) AB=DC.
Математика
Даны точки A(1;2), B(-3;0), C(4;-2). определите координаты точки D так, чтобы выполнялось рав??нство: 1) АВ=СD; 2) AB=DC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По идее могут быть 4 точки D если смотреть на твои условия...хоть они и одинаковые... 1) D(0;-4); 2)D(8;0);
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Some of these sentences have mistakes correct them 1)The police have helped us to get home in their car. 2)Police have caught the criminal 3)...
Физика
Троллейбус тргается с места с ускорением 1.2 м/с в квадрате. Какую скорость приобре??ает троллейбус за 1 минуту?
Математика