Даны точки A(1;2), B(-3;0), C(4;-2). определите координаты точки D так, чтобы выполнялось рав??нство: 1) АВ=СD; 2) AB=DC.

Математика
Даны точки A(1;2), B(-3;0), C(4;-2). определите координаты точки D так, чтобы выполнялось рав??нство: 1) АВ=СD; 2) AB=DC.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По идее могут быть 4 точки D если смотреть на твои условия...хоть они и одинаковые... 1) D(0;-4); 2)D(8;0);
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему державин считает что его поэзия бессмертна? Поэзия Памятник !! Ответ срочна
Ответить
Английский язык
Some of these sentences have mistakes correct them 1)The police have helped us to get home in their car. 2)Police have caught the criminal 3)...
Ответить
Алгебра
Кто несможет не отвечайте пж помогите
Ответить
Физика
Троллейбус тргается с места с ускорением 1.2 м/с в квадрате. Какую скорость приобре??ает троллейбус за 1 минуту?
Ответить
Математика
Расставь действия 802-(414-82)+(395-109)
Ответить