Почему державин считает что его поэзия бессмертна? Поэзия Памятник !! Ответ срочна
Литература
Почему державин считает что его поэзия бессмертна? Поэзия Памятник !! Ответ срочна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он считает что поезия помятник вечная только по тому что памятники очень долго могут стоять, вечность
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