Написать реферат на тему- Мусорского картина с выставки .предмет музыка 6 класс .

Гость: Гость:

Это сборник из 10 фортепианных пьес. Написаны в 1874 году под впечатлением от выставки рисунков и картин художника Гартмана - друга Мусоргского, который внезапно умер. Друзья организовали выставку его работ. Открывается сборник пьесой "Прогулка" - она ведет нас от одной картины к другой. Характер темы эпически -величавый, народного склада. 1. "Гном" - образ смешной и трогательный. Композитор наделил его человеческими чувствами. Угловая мелодия, резкие скачки и ритмические перебои рисуют ужимки и гримасы, весь безобразный и неуклюжий образ гнома. Вместо ч тес прорываются интонации жалобы, стола - он несчастен. 2. "Старый замок" - картина средневекового замка и поющего перед ним трубадура. Мелодия печальная, задумчивая на фоне повторяющийся квинты. 3. "Тюльерский сад" - картина изображает игру и ссору детей в одном из парков Парижа. Музыка легкая, оживленная, носит скерцозный характер. 4. "Быдло" - изображение польской телеги, запряженной волами. Мелодия тяжелая в низком регистре, звучит уныло и однообразно - отображена горечь и безотрадность жизни крестьянина. 5. "Балет невылупившихся птенцов" - рисунок изображает эскиз балетных костюмов в виде яичных скорлупок. Легкое скерцино полушуточного характера. 6. "Два еврея, богатый и бедный" - в этой пьесе сильнее всего проявилось воздействие речевых интонаций на инструментальный язык. Сначала композитор знакомит с каждым: речь богатого звучит важно, бедного - основана на жалобный интонациях. Затем идет их разговор :мольба бедняка и резкий отказ богача. 7. "Лиможский рынок" - изображает безостановочную болтовню торговок. 8. "Катакомба" - неподвижные, застывшие аккорды вызывают представление об образах мрачного подземелья. В этой музыке передается невысказанная боль, связанная со смертью Гартмана. 9. "Избушка на курьих ножках" - на рисунке изображены часы в сказочной избушке. Образ Бабы Яги - нечто жуткое, зловещее. Средняя часть - заколдованный лес - звучит таинственно и напряжно. 10. "Богатырские ворота" - здесь воспевается богатырская сила русского народа. Начинается мощной аккордовой темой. Вторая тема - звучание молитвенного хора. Третья - колокольный звон.