Срочно нужно)!!! Выберите простые предлржения.Выбрать нужно несколько. 1)Дети переглянулись,схватились за руки и выбежали во двор. 2)Реки вышли из берегов,и вода хлынула в дома,в сараи. 3)Небольшая машинка не спеша тащилась...

Русский язык
Срочно нужно)!!! Выберите простые предлржения.Выбрать нужно несколько. 1)Дети переглянулись,схватились за руки и выбежали во двор. 2)Реки вышли из берегов,и вода хлынула в дома,в сараи. 3)Небольшая машинка не спеша тащилась по шоссе. 4)Холодало,и мы решили пойти домой пораньше.
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Ответпростые предложения 2 и3
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