В чем состояли главные отличия древневосточной и античной цивилизаций
История
В чем состояли главные отличия древневосточной и античной цивилизаций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( примерно так....)Вся античная цивилизация построена на изучении мира, окружающего человека, а восточная направлена на изучение внутреннего мира человека и места человека в мире, с позиции внутреннего самосознания
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