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Какой корень у слова Бездна?
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Какой корень у слова Бездна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень дн, так как, без-приставка, дн-корень, а-окончание.
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