Можете перевести не через переводчик на английский?! 1)Если бы я не устала,я бы пошла осматривать город. 2)Мы бы не пошли завтра на этот спектакль,если бы это не была премьера. 3)Если бы я жила не так далеко ,я бы заходила к ва...

Английский язык

Можете перевести не через переводчик на английский?! 1)Если бы я не устала,я бы пошла осматривать город. 2)Мы бы не пошли завтра на этот спектакль,если бы это не была премьера. 3)Если бы я жила не так далеко ,я бы заходила к вам почаще. 4)Если бы он говорил погромче,публика слушала бы его с большим интересом! 5)Будь у нее плохая память,она не запомнила бы сразу столько цифр. 6)Я ничего не имела бы против поездки в Крым,если бы там не было сейчас так жарко. 7)Нам всем понравилось его мысль встретиться в начале учебного года.

Автор: Гость