Найти область определения функции f(x)=3\x^2+4
Алгебра
Найти область определения функции f(x)=3\x^2+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Прямоугольник со сторонами 1 и 2 вращается вокруг меньшей стороны. Найдите длину о??ружности, лежащей в основании полученного тела
География
Дополните утверждение : Количество солнечного тепла и света,поступающего на земн??ю поверхность, ____ при движении от экватора к ___. Северный ум...
Математика
Нормальную краткую запись дайте по задаче: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда о...
Русский язык
Придумай и запиши предложения , включив в них: 1) предлог по и слово с приставкой по-...........2) предлог от и слово с приставкой от-........3) пр...