Дополните утверждение. Количество солнечного тепла и света, поступающего на зем??ую поверхность, ________ при движении от экватора к __________.
География
Дополните утверждение. Количество солнечного тепла и света, поступающего на зем??ую поверхность, ________ при движении от экватора к __________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество солнечного тепла и света, поступающего на земную поверхность, уменьшается при движении от экватора к полюсам.
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