Дополните утверждение. Количество солнечного тепла и света, поступающего на зем??ую поверхность, ________ при движении от экватора к __________.

География

Дополните утверждение. Количество солнечного тепла и света, поступающего на зем??ую поверхность, ________ при движении от экватора к __________.

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