Дополните утверждение. Количество солнечного тепла и света, поступающего на зем??ую поверхность, ________ при движении от экватора к __________.

География
Дополните утверждение. Количество солнечного тепла и света, поступающего на зем??ую поверхность, ________ при движении от экватора к __________.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество солнечного тепла и света, поступающего на земную поверхность, уменьшается при движении от экватора к полюсам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каких значениях параметра р уравнение имеет два равных корня? 1)4y^2 + 4y + p = 0 2)z^2 + 12z - p = 0
Ответить
Другие предметы
Можно ли выжить без ружья в Африке? что можно написать в проекте на эту тему?
Ответить
Математика
В первом ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных; во втором—30 деталей, из них 24 стандартных; в третьем — 10 деталей, из них 6 стандарт...
Ответить
Английский язык
Раз в год город and Happy
Ответить
Математика
Сколько граммов в 20 кг,в 2ц
Ответить