Прямоугольник со сторонами 1 и 2 вращается вокруг меньшей стороны. Найдите длину о??ружности, лежащей в основании полученного тела

Геометрия

Прямоугольник со сторонами 1 и 2 вращается вокруг меньшей стороны. Найдите длину о??ружности, лежащей в основании полученного тела

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