Прямоугольник со сторонами 1 и 2 вращается вокруг меньшей стороны. Найдите длину о??ружности, лежащей в основании полученного тела
Геометрия
Прямоугольник со сторонами 1 и 2 вращается вокруг меньшей стороны. Найдите длину о??ружности, лежащей в основании полученного тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело вращения цилиндр. R=2, H=1 L=2πR L=2π*2 L=4π
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