В каком произведении звучит мечта автора о прекрасной поре в жизни народа? неизве??тный цветок железная дорога левша.

Литература
В каком произведении звучит мечта автора о прекрасной поре в жизни народа? неизве??тный цветок железная дорога левша.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта мечта была в произведении "Левша"
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