Длина прямоугольника участка земли 294м ширина на 113 м меньше чем длина найти пирим??тр участка

Математика
Длина прямоугольника участка земли 294м ширина на 113 м меньше чем длина найти пирим??тр участка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
294 м  -- длина 294-113  -- ширина P - ? P=(a+b)*2 1) 294-113=181 м - ширина 2) (294+181)*2=475*2=950 м - периметр участка.
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