Назовите виды растительных тканей,какие функции они выполняют
Биология
Назовите виды растительных тканей,какие функции они выполняют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образовательная ткань - меристема (функции : деление и дифференцировка ) . основная ткань - паренхима (функции : ассимиляционная , воздухоносная , водоносная , всасывающая ) . Покровная ткань (функции : защита , газообмен , фотосинтез ) . Выделительная ткань (функции : выделение и накопление веществ). механическая ткань (функции : опорная ). Проводящая ткань (функции : проведение питательных веществ и воды , обеспечение восходящего и нисходящего тока растения )
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