У чотирикутнику ABCD вписано коло, знайти сторону АВ,якщо ВС=4, СD=8, АD=11см
Геометрия
У чотирикутнику ABCD вписано коло, знайти сторону АВ,якщо ВС=4, СD=8, АD=11см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо в чотирикутник вписано коло, то суми протилежних сторін рівні. Тобто АВ+СД=ВС+АД. АВ + 8 = 4 + 11. АВ + 8 = 15 АВ = 15-8 = (7 см) Відповідь: 7 см.
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