Мини сочинение на тему "Осень в моем дворе" 10 предложений

Гость: Гость:

Допустим так: 1.Я люблю свой двор.2.Осенью мой двор украшен золотыми листьями.2.Особенно,когда эти листочки медленно,неспеша ложаться на землю.3.Ещё я люблю свой двор осенью за то,что птицы поют свои песни.4.Но вот птицам пора улетать в тёплые края,собираться стаями.5.Осенью во дворе всегда ярко,солнышко греет.6.Но помимо этого солнышка у нас во дворе поднимается ветер,но сразу утихает.7.В такую яркую пору я выхожу во двор,и начинаю собирать листья в большой букет.8.Это очень красиво,аж дух завораживает!9.В такую пору даже в школу идти хочется,идя,пошорхивая молодые листочки.10.А вам нравится осень?