Решите пж срочно у меня покатом срочно !!!!
Математика
Решите пж срочно у меня покатом срочно !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 одз- х≠1 (х-5)(х-8)=0 х²-13х+40=0 №1 2х*2-7(х-1)=2(х+1)-5 4х-7х+7=2х+2-5 4х-7х-2х=2-5-7 -5х=-10 х=2 D=49-4*2*3=49-24=25=5² х1=7+5/4=3 х2=7-5/4=0,5 №3 6+10х<21x-12-4 10x-21x<-6-16 -11x<-22 x>2 x∈(2;+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Основания трапеции равны 26 и 18 см. тогда длина отрезка, являющегося частью средней линии трапеции и лежащего между ее диагоналями, будет равна?
Русский язык