Троллейбус тргается с места с ускорением 1.2 м/с в квадрате. Какую скорость приобре??ает троллейбус за 1 минуту?
Физика
Троллейбус тргается с места с ускорением 1.2 м/с в квадрате. Какую скорость приобре??ает троллейбус за 1 минуту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=at=1.2*60=72м/с ь ...........
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Литература