Троллейбус тргается с места с ускорением 1.2 м/с в квадрате. Какую скорость приобре??ает троллейбус за 1 минуту?

Физика

Троллейбус тргается с места с ускорением 1.2 м/с в квадрате. Какую скорость приобре??ает троллейбус за 1 минуту?

Автор: Гость