Членов опричного двора 1.Афанасий Ордин-Нащокин 2.Борис Годунов 3.Алексей Адашев 4.Нил Сорский 5,Малюта Скуратов Помогите Пожалуйстаа!!
История
Членов опричного двора 1.Афанасий Ордин-Нащокин 2.Борис Годунов 3.Алексей Адашев 4.Нил Сорский 5,Малюта Скуратов Помогите Пожалуйстаа!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нил Сорский Малюта Скуратов
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