Какие из этих устройств относятся к системному блоку компьютера:мышь,процессор,ц??фровая камера , внутренняя память,дисководы,материнская плата ?
Информатика
Какие из этих устройств относятся к системному блоку компьютера:мышь,процессор,ц??фровая камера , внутренняя память,дисководы,материнская плата ?
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Литература
Английский язык
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