Каково значение кольчатых червей в природе и жизни человека
Биология
Каково значение кольчатых червей в природе и жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Взрыхление почвы2) Пища для других животных3) Некоторые черви имеют большое значение в медицине
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