1. чем заканчивается любая программа, записанная на языке Паскаль? 2. с помощью какой команды можно вывести значение переменной G на экран дисплея? 3. с какого слова начинается тело программы, т .е. набор команд , которые выпо...

Информатика
1. чем заканчивается любая программа, записанная на языке Паскаль? 2. с помощью какой команды можно вывести значение переменной G на экран дисплея? 3. с какого слова начинается тело программы, т .е. набор команд , которые выполняются при запуски программы?
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Гость:
1. end. 2. write 3. begin
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