1. чем заканчивается любая программа, записанная на языке Паскаль? 2. с помощью какой команды можно вывести значение переменной G на экран дисплея? 3. с какого слова начинается тело программы, т .е. набор команд , которые выпо...
Информатика
1. чем заканчивается любая программа, записанная на языке Паскаль? 2. с помощью какой команды можно вывести значение переменной G на экран дисплея? 3. с какого слова начинается тело программы, т .е. набор команд , которые выполняются при запуски программы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. end. 2. write 3. begin
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бетонная плита объемом 2,5 квадрат кубических метров имеет массу 4,75 тонны Каков об??ем плиты из такого же бетона если ее масса равна 6,65 тонн
История
Членов опричного двора 1.Афанасий Ордин-Нащокин 2.Борис Годунов 3.Алексей Адашев 4.Нил Сорский 5,Малюта Скуратов Помогите Пожалуйстаа!!
Информатика
Какие из этих устройств относятся к системному блоку компьютера:мышь,процессор,ц??фровая камера , внутренняя память,дисководы,материнская плата ?