Решите уравнение 4√х=х+4
Математика
Решите уравнение 4√х=х+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведем в квадрат обе части 16х=х^2+8х+16 х^2+8х+16-16х=0 х^2-8х+16=0 Д=64-4*16=64-64=0 Д=0,значит будет 1 корень х=8/2=4
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